Житель Алтайского края получил 13 лет колонии за изнасилование малолетних падчериц

Суд признал виновным 38-летнего жителя Бийска, который неоднократно насиловал трёх малолетних падчериц, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

У мужчины находилось на воспитании семеро детей, трое из которых – дочери гражданской супруги. Девочкам было восемь, девять и десять лет соответственно. С 2017-го по 2019 год отчим совершал против них "иные насильственные действия сексуального характера".

"Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев", – рассказали в СК.

Ранее 44-летнего жителя Ключевского района признали виновным в совершении развратных действий против несовершеннолетних девочек. Обвиняемый проведёт в колонии три с половиной года, а также выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей.