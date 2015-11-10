Житель Алтайского края получил 19 лет колонии за убийство полицейского

Мужчину в июне 2015 года полицейские остановили за нетрезвую езду. Во время составления административного протокола Трусов внезапно напал на полицейских с ножом. Из двух сотрудников ДПС спастись удалось лишь одному.

Жителя Краснощековского района Алтайского края Ивана Трусова приговорили к 19 годам заключения в колонии строгого режима за нападение и убийство полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.



Следствие и суд установили, что ночью 19 июня 2015 года два инспектора ДПС остановили 38-летнего Трусова в селе Харлово. Мужчина был пьян, поэтому полицейские пригласили его в салон служебного автомобиля, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Трусов спокойно сидел на заднем сиденье автомобиля, а затем внезапно напал с ножом на правоохранителей. От полученных травм один из полицейских скончался на месте, другого с тяжелыми травмами госпитализировали в районную больницу.



Во время расследования выяснилось, что полицейские ранее останавливали мужчину за нетрезвую езду. К административной ответственности Трусова привлекали в 2013 году.

