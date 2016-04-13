Житель Алтайского края убил свою соседку из-за сигарет

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Жителя одного из районных центров Алтайского края приговорили к 10 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в покушении на кражу имущества соседки и в ее убийстве, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что осужденный в состоянии алкогольного опьянения пришел к соседке, чтобы попросить у нее денег на сигареты и спиртное. Так как женщина спала, мужчина собрал в пакет продукты питания и другие ее вещи, а затем спрятал их в надворной постройке усадьбы соседки, чтобы ночью забрать похищенное. Затем он вернулся в дом женщины, чтобы найти сигареты. В этом время потерпевшая проснулась и стала выгонять его из дома, сигарет она мужчине не дала.

В ответ на это мужчина несколько раз ударил соседку неустановленным предметом по голове и попытался задушить ее. От полученных повреждений женщина умерла, говорится в сообщении. На судебном заседании преступник признал, что хотел похитить имущество соседки и, разозлившись на женщину, применил к ней насилие, но отрицал, что желал потерпевшей смерти.

Несмотря на это Алтайский краевой суд признал его виновным в покушении на кражу и умышленном убийстве.