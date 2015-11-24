Житель Алтайского края ударил бутылкой пенсионерку и забрал ее сумку

Полицейские Алтайского района задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении на пенсионерку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в одном из переулков села Алтайское в понедельник, 23 ноября. Рядом с мостом через реку Каменка на пенсионерку напал неизвестный. Злоумышленник ударил пенсионерку по голове стеклянной бутылкой, схватил ее сумку, в которой находились документы и около пяти тысяч рублей, и скрылся. Несмотря на травму, женщина дошла до проживающей неподалеку родственницы и сообщила в полицию.



Подозреваемого обнаружили спустя два часа сотрудники ППС. При задержании у него изъяли только конфеты. Как сообщил сам мужчина, видимо, в спешке и темноте он не смог отыскать в сумке ничего ценного, кроме нескольких конфет, поэтому выкинул ее в реку.



Согласно ч. 2 ст. 162 УК РФ, задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.