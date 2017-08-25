Житель Алтайского края угнал машину, чтобы "доехать до знакомых"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в угоне легкового автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, в полицию обратился житель села Ключи, который рассказал, что всего на несколько минут оставил свой автомобиль ВАЗ-21099 возле дома открытым с ключами в замке зажигания. Но когда вышел из дома, машины уже не было. Автомобиль тут же начали искать. Спустя какое-то время он был обнаружен около одного из приусадебных участков села. Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что воспользовался чужим авто, чтобы "доехать до знакомых". По данному факту возбуждено уголовное дело. Машину вернули хозяину.