Житель Алтайского края украл электроинструменты у невнимательного приятеля

В полицию Алейска поступило заявление о краже электроинструментов из квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

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Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался 29-летний мужчина, которого ранее судили за сбыт, хранение и незаконный оборот наркотиков.

"Накануне подозреваемый находился в гостях у потерпевшего, они вместе распивали спиртные напитки. Воспользовавшись невнимательностью своего товарища, злоумышленник похитил триммер и бензопилу стоимостью около 10 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Полицейские изъяли похищенное и вернули владельцу. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража", сейчас он находится под подпиской о невыезде.