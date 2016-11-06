Житель Алтайского края украл из магазина набор охотничьих ножей

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Полиция подозревает молодого человека 1998 года рождения в краже набора охотничьих ножей из магазина в Красногорском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.

Преступление было совершено еще в мае этого года. По предварительным данным, подозреваемый, взломав запорные устройства входной двери, проник в магазин в селе Красногорское и похитили из него набор охотничьих ножей.

Причиненный ущерб оценивается суммой более 10 тысяч рублей.

"У задержанного сотрудники полиции изъяли один похищенный нож. Остальные, по его словам, он продал неизвестным ему лицам", - уточняют в правоохранительном ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже.