Житель Алтайского края улетел в кювет на автомобиле в Горном Алтае
Водитель был трезв, его доставили в приемный покой
1 сентября 2016, 12:55
Фото: pixabay.com
Житель Алтайского края на автомобиле "Хонда" не справился с управлением и улетел в кювет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло в среду, 31 августа, в Майминском районе на автодороге Р-256 "Чуйский тракт". В результате инцидента водитель доставлен в приемный покой республиканской больницы. Алкоголь в крови водителя не обнаружен.
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