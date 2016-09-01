Житель Алтайского края улетел в кювет на автомобиле в Горном Алтае

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Житель Алтайского края на автомобиле "Хонда" не справился с управлением и улетел в кювет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло в среду, 31 августа, в Майминском районе на автодороге Р-256 "Чуйский тракт". В результате инцидента водитель доставлен в приемный покой республиканской больницы. Алкоголь в крови водителя не обнаружен.