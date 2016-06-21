Житель алтайского села напал с топором на полицейского

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Неоднократно судимый житель села Урожайное Советского района днем в понедельник, 20 июня, напал с топором на участкового уполномоченного полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейский был вынужден применить табельное оружие. Сначала он выстрелил в воздух, затем в мужчину. Селянин получил сквозное пулевое ранение левого бедра. Мужчине на месте была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался.

По факту применения полицейским оружия назначена проверка. По предварительным данным, применение оружия признано правомерным.