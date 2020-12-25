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Житель алтайского села угнал машину, а она заглохла в трех километрах от села

22-летнему сельчанину пришлось вернулся пешком домой

25 декабря 2020, 16:55, Никита Бородкин

22-летний неоднократно судимый за кражи житель села Прослауха Баевского района угнал автомобиль, чтобы покататься, проехал три километра от деревни, где двигатель транспортного средства заглох.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне вечером машину сельчанин угнал из незапертого гаража. Салон владелец автомобиля оставил открытым, как и ключи в замке зажигания. На чужом авто молодой человек с товарищем некоторое время покатались по населенному пункту, а после решили поехать в райцентр.

Однако проехав от села три километра автомобиль вдруг заглох. Бросив транспортное средство на дороге, подозреваемый пошел пешком домой, где днем его задержала полиция. Свою вину он не стал отрицать и рассказал, что угнал транспорт, чтобы просто покататься.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Угон").

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