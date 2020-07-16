Житель Барнаула ударил женщину бутылкой по голове за плохо спетую песню

В одном из пивных баров Барнаула пьяный мужчина напал с бутылкой на женщину и ударил ее по голове за плохо спетую в караоке песню, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

"Исполнение ему не понравилось и он, взяв в руки бутылку, подошел к потерпевшей и нанес удар по голове. От удара бутылка разбилась, осколки стекла рассыпались по полу", – рассказала помощник прокурора Индустриального района Ольга Колосова.

В результате нападения у горожанки появились раны на лице. Свою вину мужчина признал и раскаялся, а дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью" уже направлено в суд для рассмотрения.