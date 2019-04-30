Житель Барнаула украл гусеничный трактор и сдал его на базу приема металла

Подозреваемого в краже гусеничного трактора задержали в Барнауле – спецтехника была похищена еще в конце января с необорудованной стоянки.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, трактор был похищен с бульдозерным и рыхлительным оборудованием, без двигателя. Владелец техники, обнаружив пропажу, обратился с заявлением в отдел полиции.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили похищенное имущество на одной из баз по приему металла краевого центра. Позже удалось установить личность подозреваемого в хищении. Им оказался житель Алтайского края 1984 года рождения, ранее не судимый", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.