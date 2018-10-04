Житель Белокурихи уехал из дома на своем автомобиле и пропал без вести

Фото: vk.com/la_altay

Поиски 44-летнего жителя Белокурихи Евгения Шмарова ведут волонтеры в Алтайском крае, сообщили в паблике "Лиза Алерт".

Местонахождение мужчины не известно с 27 августа. Отмечается, что в этот день он уехал из дома на автомобиле ВАЗ-2105 белого цвета.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые.

Одежда: светлая ветровка, синяя толстовка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.