Житель Бийска нашел на улице банковскую карту и потратил с нее деньги

В Бийске полицейские задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты, которую он нашел на улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что к правоохранителям обратился 25-летний местный музыкант. Он рассказал, что потерял карту, а через несколько часов на нее начали приходить SMS об оплате. И буквально за десять минут со счета списали около 5 тысяч рублей.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний бийчанин. Задержанный в содеянном признался и рассказал, что нашел карту на улице и решил приобрести с помощью нее товар в ближайшем магазине", — говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". Подозреваемому предъявили подписку о невыезде.