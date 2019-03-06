Житель Бийска рискует лишиться свободы за любовь к пьяной езде

Житель Бийска рискует потерять свободу за езду в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что во время очередного рейда сотрудники полиции остановили автомобиль, движущийся по переулку Литейный. За рулем Toyota RAV 4 находился 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

"При этом бийчанин на момент проверки уже был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в нетрезвом виде. За повторное правонарушение в течение года автомобилисту грозит уже уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ", – указывают в полиции.

Всего же в минувшем месяце на дорогах Бийска полицейскими было задержано более ста пьяных водителей.