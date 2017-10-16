Житель Горно-Алтайска погиб под колесами вылетевшего на тротуар грузовика

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Житель Горно-Алтайска погиб в результате наезда грузовика, который вылетел на тротуар после столкновения с легковушкой.

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Как сообщили в МВД по Республике Алтай, трагический инцидент произошел днем 15 октября на проспекте Коммунистическом. Известно, что 38-летний водитель ЗИЛа при перестроении на правую полосу движения не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan Bluebird.

После этого водитель грузовика выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и, повредив металлическое ограждение, выехал на тротуар.

Здесь машина наехала на 24-летнего жителя Горно-Алтайска и 35-летнего жителя Чойского района. В результате молодой человек погиб на месте, а мужчина был доставлен в республиканскую больницу.

"Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - добавляют в полиции.