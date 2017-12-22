Житель Горно-Алтайска получил пять лет за разврат в отношении двух школьниц

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Житель Горно-Алтайска приговорен к пяти годам колонии за совершение развратных действий в отношении двух школьниц, сообщили в республиканской прокуратуре.

24-летнему обвиняемому инкриминировали часть 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста).

Само преступление было совершено в январе текущего года на территории, прилегающей к одной из городских школ.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.