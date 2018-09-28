Житель Горного Алтая хотел купить Land Cruiser Prado, а лишился 50 000 руб.

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Житель Горного Алтая, желавший купить автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, стал жертвой мошенников и лишился 50 тысяч рублей.

Как сообщили в республиканском МВД, в полицию обратился 55-летний житель села Иогач, который нашел объявление о продаже машины на сайте "Drom".

"Связавшись с продавцом по контактному телефону, мужчина узнал, что одним из условий покупки внедорожника, является обязательная предоплата. В противном случае продавец обещал продать транспортное средство другому покупателю. Недолго думая, мужчина перечислил в качестве задатка на указанный ему счет 50 тысяч рублей, после чего решил позвонить продавцу, чтобы уточнить дальнейшие действия, однако телефон абонента уже был выключен", - уточняют в полиции.

Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился к правоохранителям.

Полицейские установили, что абонентский номер злоумышленника зарегистрирован в Самарской области. По данному факту проводится проверка.