Житель Горного Алтая из ревности избил бутылкой подругу и угрожал ее убить

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Жительница Горного Алтая пострадала от рук своего молодого человека, который в пылу ревности избил ее бутылкой и высказал угрозы убийством.

Как сообщили в республиканском МВД, в полицию от диспетчера скорой медицинской помощи поступили данные о причинении телесных повреждений 32-летней жительнице села Иогач. Женщина, получившая травму головы и правого предплечья, была доставлена в районную больницу.

Разбирательство позволило установить, что женщина, находясь в доме своей матери в селе Верх-Бийск, пригласила в гости своего молодого человека с товарищем.

"В ходе совместного распития спиртных напитков мужчина приревновал свою подругу к знакомому. После словесной перепалки подозреваемый взял со стола стеклянную бутылку и ударил потерпевшую по голове. После чего неоднократно высказывал в ее адрес угрозу убийством", - уточняют обстоятельства случившегося в правоохранительном ведомстве.

Мужчина был задержан участковым уполномоченным и доставлен в отдел полиции. Злоумышленник признался в содеянном. По данному факту проводится проверка.