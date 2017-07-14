Житель Горного Алтая набросился с кочергой на полицейского

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Житель Республики Алтай, бросившийся с кочергой на полицейского, предстанет перед судом, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

31-летнему мужчине инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти. Само преступление было совершено 20 апреля этого года в Улаганском районе, когда оперуполномоченный уголовного розыска прибыл в дом обвиняемого по сообщению о ЧП.

В полицию позвонила женщина, сообщив, что ее сожитель угрожал ножом ей и ее детям.

Пьяный дебошир, не желая отправляться в полицию, нанес металлической кочергой один удар в область головы правоохранителя. Благо, полицейский сумел увернуться.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.