Житель Горного Алтая поджег гараж односельчанина из-за обиды 17-летней давности

В Республике Алтай перед судом предстанет 34-летний житель Усть-Коксинского района, который поджег гараж односельчанина из-за обиды 17-летней давности, сообщает пресс-служба МВД по региону.

"В мае этого года обвиняемый пришел к потерпевшему, который является руководителем мараловодческого хозяйства. Мужчина попросил помощи в трудоустройстве, однако получил отказ. В тот же день, вечером, употребив спиртное, сельчанин вспомнил, как в подростковом возрасте подрабатывал на маральнике у потерпевшего. Тогда, почти 17 лет назад, мужчина отругал и пнул его за плохо выполненную работу", – рассказали в ведомстве.

Сельчанин решил отомстить обидчику. Для этого он взял канистру с бензином и направился с ней к дому мараловода с целью сжечь гараж. Облив ворота и стены, злоумышленник поджег топливо и ушел домой спать.

Односельчане вовремя заметили возгорание, разбудили хозяина и помогли потушить пожар. На следующий день потерпевший написал заявление в полицию, а поджигателя поймали по горячим следам.

Мужчина не стал оправдываться и признал свою вину. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", материалы с обвинительным заключением направили в суд.