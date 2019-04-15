Житель Горного Алтая сжег соседский УАЗ из-за вражды с односельчанином

Житель Шебалинского района Республики Алтай подозревается в умышленном повреждении автомобиля своего односельчанина.

Как сообщили в региональном МВД, в полицию обратился житель села Топучая. По словам мужчины, неизвестный совершил поджог принадлежащего ему автомобиля УАЗ-469.

"Сотрудникам полиции сельчанин пояснил, что вечером припарковал внедорожник на территории своего домовладения. Спустя несколько часов мужчина увидел в окно, что из салона автомобиля валят клубы дыма и видны языки пламени. Потерпевший немедленно позвонил в противопожарную службу, а также сообщил о произошедшем в полицию. Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание, в результате которого огнем был уничтожен салон транспортного средства", – указывают в правоохранительном ведомстве.

Полицейские установили, что к поджогу причастен 22-летний местный житель. Молодой человек был задержан и дал признательные показания. Поводом для преступления стал давний конфликт между односельчанами.

Желая отомстить обидчику, парень проник на территорию его домовладения. Воспользовавшись тем, что двери УАЗа были открыты, подозреваемый поджог салон автомобиля и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело.