Житель Ижевска уехал на заработки в Алтайский край и пропал без вести

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Житель Ижевска Владимир Загребин пропал, уехав на заработки в Алтайский край. Об этом сообщают волонтеры поисковой группы "Лиза Алерт".

Уточняется, что 34-летний мужчина отправился в Кытмановский район, поселок Октябрьский строить ферму. 18 сентября 2016 года он пропал.

Рост Загребина составляет 165 сантиметров, у него среднее телосложение, темные волосы и зеленые глаза. Мужчина был одет в белые спортивные штаны с зелеными полосками, черную куртку с желтыми полосками, черную кепку и белые кроссовки.

Особые приметы пропавшего: шрам на нижней губе, прихрамывает.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят звонить по телефонам 02 (102) или 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный.