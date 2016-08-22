Житель Камня-на-Оби избил до смерти мужчину в местном баре

Фото: svopi.ru

Следователи предъявили обвинение 29-летнему жителю Камня-на-Оби, который избил до смерти мужчину в одном из баров города, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

ЧП случилось ночью 7 августа этого года. У обвиняемого завязался конфликт с одним из посетителей бара. В ходе ссоры он несколько раз ударил 49-летнего мужчину.

Потерпевший от травм скончался на месте происшествия. В настоящее время обвиняемый в преступлении определен под стражу.