Житель Камня-на-Оби избил до смерти мужчину в местном баре
В настоящее время подозреваемый находится под стражей
22 августа 2016, 18:48
Фото: svopi.ru
Следователи предъявили обвинение 29-летнему жителю Камня-на-Оби, который избил до смерти мужчину в одном из баров города, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
ЧП случилось ночью 7 августа этого года. У обвиняемого завязался конфликт с одним из посетителей бара. В ходе ссоры он несколько раз ударил 49-летнего мужчину.
Потерпевший от травм скончался на месте происшествия. В настоящее время обвиняемый в преступлении определен под стражу.
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