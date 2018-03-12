Житель Камня-на-Оби погиб, гуляя на 8 марта по железнодорожным путям

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Житель Каменского района Алтайского края попал под поезд в ночь перед Международным женским днем. Как сообщают "Каменские известия", 45-летний мужчина погиб на месте от многочисленных травм.

Трагедия произошла 8 марта в 0:32 в 4 км от разъезда Родина. 45-летний горожанин шел по обочине железнодорожного пути в сторону Камня-на-Оби. На 627-м км его нагнал поезд, движущийся в попутном направлении, и мужчина попал под габариты подвижного состава. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Подробности ночного инцидента в настоящее время устанавливает следственный комитет на транспорте. Пока неизвестно, что делал погибший мужчина в поздний час в столь отдаленных местах — ближайший крупный населенный пункт (село Аллак) находится в 9 км от места происшествия.