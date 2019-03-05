Житель Кузбасса организовал лабораторию, чтобы торговать наркотиками на Алтае
Организатор преступного сообщества также нашел специалиста с химическим образованием
Житель Кемеровской области предстанет перед судом в Барнауле по обвинению в создании и руководстве преступным наркосообществом.
Как сообщили в краевой прокуратуре, перед судом предстанет 40-летний мужчина, которому инкриминируют руководство преступным сообществом, незаконный сбыт наркотических средств и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
Согласно версии следствия, в 2015 году обвиняемый создал преступное сообщество, специализирующееся на изготовлении и сбыте наркотических средств.
"Оно было сформировано из трех структурных подразделений, действовавших на территории Алтайского, Красноярского краев, Томской и Кемеровской областей. Для незаконного изготовления синтетического наркотика работала специализированная лаборатория в одном из населенных пунктов Кемеровской области. Под нее было спроектировано и возведено жилое здание, привлечен специалист с химическим образованием. Проведенная по делу экспертиза показала, что обнаруженных в лаборатории соединений достаточно было для изготовления порядка 30 килограммов синтетического наркотического средства", – добавляют в правоохранительном ведомстве.
Злоумышленники сбывали наркотики посредством интернета.
При обыске у 17 членов сообщества было обнаружено и изъято более девяти килограммов различных наркотических средств. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.