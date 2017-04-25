Житель Новокузнецка убил знакомого и бросил его тело в Алтайском крае

Дальнобойщик в Алтайском крае на территории Ельцовского района обнаружил тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСКа по региону.

Оказалось, что убийство было совершено в феврале этого года в Новокузнецке. Подозреваемый находился во дворе своего дома вместе с пожилым знакомым. После ссоры он несколько раз ударил мужчину рукой по голове. После того, как мужчина упал на землю, обвиняемый несколько раз ударил его головой о твердый предмет. От этих травм пенсионер скончался на месте преступления.

Для того чтобы скрыть убийство, подозреваемый увез тело жертвы в Алтайский край, где бросил его в кювет. Подозреваемый сейчас находится под стражей.