Житель села в Алтайском крае заснял мощный торнадо

Немецкий район на несколько минут превратился в место действия фильма-катастрофы

31 мая 2017, 07:13

Житель села Гришковка Немецкого национального района заснял необычно большой торнадо, который прошел недалеко от населенного пункта во вторник, 30 мая.

Сразу несколько снимков и видео появились в социальных сетях. На них видно, как село Гришковка превратилось в место действия фильма-катастрофы, например, "Послезавтра" или "2012".

Отметим, что такое природное явление довольно редкое для Алтайского края и характерно в основном для территории США. По последним данным, после разрушительного урагана без электричества остаются около 19 населенных пунктов в Алтайском крае. Губернатор Александр Карлин назвал последствия стихии очень серьезными.

 
 

🌪😳Торнадо в Алтайском крае. Природа преподносит все новые сюрпризы, которые вечером (30мая) добрались до села Гришковка в Алтайском крае. Жителей увиденное мягко говоря удивило, то ли смерч, то ли торнадо, но выглядело данное природное явление очень угрожающе.😱 #алтайскийкрай #алтайский_край #алтай #altay #altai #торнадо #barnaul #barnaulinsta #biysk #novoaltaysk #яровое #белокуриха #рубцовск #алейск #заринск #змеиногорск #заценибарнаул #горняк #горный #славгород #кулунда #волчиха

A post shared by Барнаул Инстаграм (@barnaul.insta) on

 

#смерчь #торнадо#всемпздц

A post shared by Roma (@romka.d) on

Комментарии
    Новости партнеров