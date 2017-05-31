Житель села в Алтайском крае заснял мощный торнадо
Немецкий район на несколько минут превратился в место действия фильма-катастрофы
31 мая 2017, 07:13
Житель села Гришковка Немецкого национального района заснял необычно большой торнадо, который прошел недалеко от населенного пункта во вторник, 30 мая.
Сразу несколько снимков и видео появились в социальных сетях. На них видно, как село Гришковка превратилось в место действия фильма-катастрофы, например, "Послезавтра" или "2012".
Отметим, что такое природное явление довольно редкое для Алтайского края и характерно в основном для территории США. По последним данным, после разрушительного урагана без электричества остаются около 19 населенных пунктов в Алтайском крае. Губернатор Александр Карлин назвал последствия стихии очень серьезными.
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