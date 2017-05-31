Житель села в Алтайском крае заснял мощный торнадо

Житель села Гришковка Немецкого национального района заснял необычно большой торнадо, который прошел недалеко от населенного пункта во вторник, 30 мая.

Сразу несколько снимков и видео появились в социальных сетях. На них видно, как село Гришковка превратилось в место действия фильма-катастрофы, например, "Послезавтра" или "2012".

Отметим, что такое природное явление довольно редкое для Алтайского края и характерно в основном для территории США. По последним данным, после разрушительного урагана без электричества остаются около 19 населенных пунктов в Алтайском крае. Губернатор Александр Карлин назвал последствия стихии очень серьезными.