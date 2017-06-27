Житель Удмуртии получил срок за развращение 10-летней девочки с Алтая

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Житель Удмуртии приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за развращение 10-летней жительницы Алтайского края, которую он уговорил отправлять ему фото и видео порнографического содержания.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 29-летнего обвиняемого признали виновным в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

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В настоящее время установлено, что в 2015 году злоумышленник под вымышленным именем познакомился в социальной сети с 10-летней жительницей Алтайского края. Девочка сообщила ему о своем возрасте.

"В период с февраля по июль 2015 года девочка, не понимая значение совершаемых в отношении нее преступных действий в силу небольшого жизненного опыта и уровня психического развития, пересылала мужчине по его просьбам фотографии и видеозаписи порнографического содержания со своим участием", - отмечают в СКР.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника спустя полтора года после получения заявления о совершенном в отношении ребенка преступлении.

Более того, в этот же период обвиняемый совершил развратные действия на территории Удмуртской Республики в отношении другой девочки. За это его приговорили к обязательным работам.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 13 лет.