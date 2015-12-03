Житель Заринска с просроченным полисом не дождался помощи и умер в больнице

Жители Заринска направили открытое письмо губернатору Алтайского края. В нем они жалуются на происходящее в системе здравоохранения города.

''За последние три года из КГБУЗ ''Центральная городская больница г. Заринска'' уволились порядка 30 специалистов. За это время закрылась станция переливания крови, уволился патологоанатом, в связи с чем людям приходится ездить за умершими близкими в Новоалтайск. Нет кардиолога, работает один невролог, поэтому записываться к нему надо заблаговременно, за 2-3 недели заранее, не имея уверенности, что попадешь на прием. Не хватает терапевтов, педиатров'', – говорится в обращении.

Люди жалуются на отсутствие ремонта в травматологическом, гинекологическом, реанимационном отделениях и ''скорой помощи''.

Также в обращении рассказано о трагедии, случившейся 14 сентября 2015 года, – мужчина с переломом бедра умер, не дождавшись помощи, из-за того, что у него был просрочен страховой полис.

Под обращением стоят около 500 подписей.



В администрации края ИА ''Амител'' сообщили, что данное обращение находится на контроле в управлении по здравоохранению и фармацевтической деятельности.