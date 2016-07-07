Жителей Алейска незаконно лишили водоснабжения

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Прокуратура провела проверку по факту отключения водоразборных колонок на территории Алейска и пришла к выводу, что муниципальное унитарное предприятие "Алейскводоканал" нарушило закон.

Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, городской водоканал оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению. В период с 17 по 20 июня этого года сотрудники предприятия без предварительного уведомления жителей отключили 14 из 199 водоразборных колонок.

При этом в водоканале проигнорировали на наличие договоров водоснабжения. В прокуратуре указывают, что отключение было направлено "на уменьшение затрат предприятия" в связи с эксплуатацией колонок.

"Это привело к прекращению водоснабжения граждан, которые в большинстве своем, добросовестно оплачивают коммунальные услуги", - констатируют в надзорном ведомстве.

В отношении директора "Алейскводоканал" возбуждено административное производство о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Также внесено представление об устранении выявленных нарушений и восстановлении водоснабжения через водоразборные колонки.

"Кроме того, директору МУП "Алейскводоканал" внесено представление с требованием об устранении нарушений при водоснабжении населения и проведении мероприятий по очистке воды, так как применяемые в настоящее время методы, не предусмотрены действующим законодательством, что не позволяет в полной мере обеспечить должную эффективность обеззараживания и может привести к наступлению неблагоприятных последствий для неопределенного круга лиц", - резюмируют в прокуратуре.

