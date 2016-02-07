Жителей Алтайского края бесплатно обучат французскому языку

С февраля Французский ресурсный центр Алтайского технического университета им. Ползунова будет проводить бесплатные тренинги по изучению языка, сообщает пресс-служба администрации региона.

Подчеркивается, что тренинги вести будет преподаватель вуза и переводчик Рашель Караскоза. Курс будет длиться до мая, а первое занятие пройдет уже 9 февраля. Его темой будет географическое положение Франции.

16 февраля на французском языке поговорят о любви и семейных традициях. 1 и 15 марта в плане исторический экскурс, на котором ученикам предложат вспомнить французских королей и президентов, политиков, а также народных героев. Кроме того, слушатели курса ознакомятся с устойчивыми французскими выражениями, а также пословицами и поговорками. В апреле темой тренингов будет французское гостеприимство и электронные средства коммуникации. А на последнем занятии расскажут, как жители Франции проводят выходные и где проводят отпуск.

Отмечается, что начало занятий в 17:00. Запись на тренинг производится по телефону: 8-963-571-8353.

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