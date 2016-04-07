Жителей Алтайского края предупреждают о мошенниках, действующих от лица СКР
Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками Следственного комитета, активизировались в России
Фото: sls-security.ru
Управление Следственного комитета России по Алтайскому краю предупреждает жителей о том, что в регионе могут появиться мошенники, действующие от лица правоохранительного ведомства.
В СКР подчеркивают, что в последнее время в регионе увеличилось число подобных преступлений.
"Противоправные действия, подрывающие авторитет органов Следственного комитета и доверие к ним, как правило, осуществляются лицами, отбывающими либо отбывшими наказание в местах лишения свободы, путем телефонных звонков потерпевшим с требованием передачи денежных средств за совершение действий (бездействий) в их и интересах". - уточняют в ведомстве.
Также фиксируются случаи ложных вызовов должностных лиц к руководителям следственных подразделений для встреч и урегулирования якобы имеющихся к ним претензий. Приглашаемым предлагается передавать сотрудникам СКР деньги или дорогостоящие подарки.
В ведомстве призывают сразу же обращаться в правоохранительные органы в случае подобных мошеннических действий.