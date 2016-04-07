Жителей Алтайского края предупреждают о мошенниках, действующих от лица СКР

Фото: sls-security.ru

Управление Следственного комитета России по Алтайскому краю предупреждает жителей о том, что в регионе могут появиться мошенники, действующие от лица правоохранительного ведомства.

В СКР подчеркивают, что в последнее время в регионе увеличилось число подобных преступлений.

"Противоправные действия, подрывающие авторитет органов Следственного комитета и доверие к ним, как правило, осуществляются лицами, отбывающими либо отбывшими наказание в местах лишения свободы, путем телефонных звонков потерпевшим с требованием передачи денежных средств за совершение действий (бездействий) в их и интересах". - уточняют в ведомстве.

Также фиксируются случаи ложных вызовов должностных лиц к руководителям следственных подразделений для встреч и урегулирования якобы имеющихся к ним претензий. Приглашаемым предлагается передавать сотрудникам СКР деньги или дорогостоящие подарки.

В ведомстве призывают сразу же обращаться в правоохранительные органы в случае подобных мошеннических действий.



