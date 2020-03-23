Жителей Алтайского края предупреждают о сильных морозах

Региональный ЦГМС предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий с 24 по 26 марта. Из прогноза следует, что особенно холодными будут ночи на 24 и 25 марта.

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Так, ночью 24 марта похолодает до -16°С, в западных районах края столбик термометра упадет до -22°С. Дневная температура составит от -2 до -7°С.

Кроме того, синоптики предупреждают о небольшом снеге и гололедице, а также изморози и тумане в утренние часы. Скорость ветра не превысит 8 м/с за исключением южных районов края – там возможны порывы до 13 м/с.

Ночью 25 и 26 марта температура воздуха составит от -14°С до -19°С. При этом в среду, 25 марта, местами может похолодать до -24°С. Днем будет теплее – от нуля до -5°С. Осадков и сильного ветра в эти дни не предвидится.

В связи с таким прогнозом жителям и гостям региона не стоит пренебрегать правилами безопасности.