Жителей Алтайского края предупреждают о снеге с дождем и заносах

Сильный снег, метели и ветер до 18 м/c с порывами до 24 метров ожидаются в Алтайском крае и Барнауле вечером 28 февраля и сутки 1 марта. На дорогах прогнозируется сильная гололедица и снежные заносы, а в южных районах осложнит ситуацию снегопад с дождем.

Как пишет пресс-центр регионального ГУ МЧС, в связи с прогнозируемыми явлениями возможно увеличение числа ДТП.

В ведомстве призывают снизить скорость движения на транспорте, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, а также внимательно следить за дорогой.

"Пешеходам в условиях ухудшения видимости необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток – использовать светоотражающие элементы на верхней одежде", – рекомендовали в ведомстве.

При сильном ветре в МЧС советуют пережидать непогоду в капитальном строении, а на улице обходить рекламные щиты и деревья.