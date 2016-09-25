Жителей Алтайского края приглашают написать этнографический диктант

Фото: ngs.ru

Жители Алтайского края впервые 4 октября будут писать "Большой этнографический диктант", сообщает официальный сайт администрации региона.

Площадки для написания диктанта будут работать в краевой универсальной научной библиотеке имени Шишкова, в Алтайском государственном институте культуры, Алтайском государственном педагогическом университете, Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете, Каменском, Рубцовском и Славгородском педагогических колледжах.

Также можно будет пройти онлайн-тестирование, которое начнется 4 ноября в 13.00 (мск).

Написать этнографический диктант может любой желающий старше 15 лет. Для этого нужно только владеть русским языком.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания россиян о народах, проживающих в стране. Максимальная оценка - 100 баллов.

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Дополнительная информация по тел.: (3852) 298689, (3852) 358821