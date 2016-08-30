Жителей Барнаула бесплатно прокатят на воздушном шаре в День города

Жители Барнаула смогут бесплатно прокатиться на воздушном шаре. В полет можно будет отправиться 3 сентября во время празднования Дня города.

Подарок горожанам подготовил провайдер " Сибирские Сети ". Г лавное условие, чтобы акция состоялась, – хорошая погода. Организаторы говорят, что высота подъема составит 15 метров. Акция состоится на площади Ветеранов напротив Алтайской краевой универсальной научной Библиотеки им. В.Я. Шишкова с 16:30 до 21:30.