Жителей Барнаула бесплатно прокатят на воздушном шаре в День города
Полет состоится 3 сентября, в день рождения Барнаула
30 августа 2016, 15:12
Жители Барнаула смогут бесплатно прокатиться на воздушном шаре. В полет можно будет отправиться 3 сентября во время празднования Дня города.
Подарок горожанам подготовил провайдер "Сибирские Сети". Главное условие, чтобы акция состоялась, – хорошая погода. Организаторы говорят, что высота подъема составит 15 метров. Акция состоится на площади Ветеранов напротив Алтайской краевой универсальной научной Библиотеки им. В.Я. Шишкова с 16:30 до 21:30.
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