Жителей Барнаула утром 29 ноября ждут семибалльные пробки

Фото: osharapova.ru

Утром во вторник, 29 ноября, Барнаул "сковали" семибалльные пробки, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Тяжелая ситуация наблюдается на улице Малахова, в районе пересечения с Павловским трактом и улицей Власихинской. Здесь скорость движения равна 7-10 километрам в час. Другим сложным участком является пересечение улицы Попова с проспектом Космонавтов (5-7 км/ч) и с Павловским трактом (также 5-7 км/ч).

Кроме этого, небольшие заторы наблюдаются на Красноармейском и Ленинском проспектах. Также движение сильно затруднено на улице Советской Армии, в сторону проспекта Строителей.

По данным ресурса, уже произошло два ДТП: на перекрестке улиц Малахова – Балтийская, а также на улице Юрина.