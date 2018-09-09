Жители Алтайского края делятся фотографиями с избирательных участков

Сегодня, 9 сентября, в Алтайском крае единый день голосования. В Барнауле работают 264 избирательных участка. В регионе их 1797. В списках избирателей 1 млн 846 тысяч человек.

В соцсетях жители региона делятся снимками с избирательных участков.