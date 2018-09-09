Жители Алтайского края делятся фотографиями с избирательных участков
Сегодня на Алтае единый день голосования
9 сентября 2018, 10:55
Сегодня, 9 сентября, в Алтайском крае единый день голосования. В Барнауле работают 264 избирательных участка. В регионе их 1797. В списках избирателей 1 млн 846 тысяч человек.
В соцсетях жители региона делятся снимками с избирательных участков.
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Публикация от Alena (@alena_nail_brn)
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Публикация от Александра Кулюлина (@aleksandra_ponibarnaul)
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Публикация от Надежда Яковлева (@nadjyska2105)
Публикация от Регина Бирюкова (@rbirukova2009)
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