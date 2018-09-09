Жители Алтайского края делятся фотографиями с избирательных участков

Сегодня на Алтае единый день голосования

9 сентября 2018, 10:55

Сегодня, 9 сентября, в Алтайском крае единый день голосования. В Барнауле работают 264 избирательных участка. В регионе их 1797. В списках избирателей 1 млн 846 тысяч человек. 

В соцсетях жители региона делятся снимками с избирательных участков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#мойголос22 #барнаул #moygolos22 #мойголос22

Публикация от Alena (@alena_nail_brn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#выборы22#голосованиевГБ10

Публикация от Регина Бирюкова (@rbirukova2009)

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