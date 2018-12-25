Жители Алтайского края "наболели" в 2018 году на 340 тысяч больничных

Более 340 тысяч листков временной нетрудоспособности, выданных по болезни, было предоставлено в алтайское отделение Фонда социального страхования в 2018 году, сообщили в пресс-службе ФСС.

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Сумма выплаченных гражданам пособий превысила 2,8 млрд рублей, что на 16,8% выше аналогичного показателя 2017 года. Кстати, каждый десятый больничный был электронным. Размер среднедневного пособия вырос на 16,9%. Всего на выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2018 году было направлено около 5,6 млрд рублей.

Будущие мамы получили в текущем году в общей сложности 965 млн рублей, что на 6,8% больше прошлогоднего показателя. А вот расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет в сравнении с 2017 годом снизились на 3%, но средний размер пособия также подрос (+9,5% к показателю прошлого года).

"Увеличения средних размеров пособий специалисты регионального отделения Фонда связывают с ростом в 2018 году минимального размера оплаты труда. Но при этом отмечается сокращение продолжительности больничных, а также количества заявлений на выплату пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком", — уточнили в ФСС.