Жители Алтайского края продолжают "атаковать" ПФР из-за перерасчета пенсии

Более 135 тысяч жителей Алтайского края обратились за перерасчетом пенсий по уходу за ребенком. Из них получили такой перерасчет 106 тысяч. Об этом на пресс-конференции в среду, 22 ноября, рассказал управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов.

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Из 135 тысяч обратившихся на сегодняшний день уже рассмотрены заявления 129 тысяч. И из них 106 тысяч такой перерасчет получили. Остальным было отказано из-за несоответствия условиям перерасчета. На прибавку к пенсии алтайский ПФР уже потратил 70 млн рублей.

Сумма перерасчета на конкретного пенсионера составляет от двух рублей до 1909 рублей, а в среднем — 216 рублей.

Глава алтайского ПФР уточнил, что ежедневно за таким перерасчетом обращаются около 500 человек. Но самый пик был в июле-августе 2017 года, когда в день обращалось до двух тысяч человек.

"Всего, по нашим оценкам, в Алтайском крае 390 тысяч пенсионеров, которые могли бы обратиться за перерасчетом", - добавил Борис Трофимов.

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Такие "нестраховые" периоды, как отпуск по уходу одного из родителей за каждым ребенком до полутора лет, включаются в страховой стаж с 2015 года. Например, по уходу за первым ребенком начисляется 1,8 балла за год ухода.

Но такой перерасчет выгоден не всем подряд, а тем, кто имеет пенсию ниже 10-11 тысяч рублей. Как именно он рассчитывается и кому положен, читайте в материале "Доплата к пенсии за детей: сколько платят, кому положена и как оформить?".