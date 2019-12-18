Жители Алтайского края смогут позвонить Деду Морозу

МТС запустила традиционную "прямую линию" для связи с Дедом Морозом для всех жителей России. Услышать в трубке поздравление от главного зимнего волшебника можно с 17 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.

Короткий номер Деда Мороза для абонентов МТС – 0-2020, звонок на него бесплатный для владельцев любых тарифов. Абоненты остальных операторов тоже могут получить поздравления от настоящего сказочного волшебника, позвонив по номеру +7 (915) 005-2020. Разговор в этом случае будет тарифицироваться как звонок на московский номер МТС.

Каждый позвонивший на новогодний номер Деда Мороза также получит SMS-сообщение со ссылкой для скачивания новогодних масок для Instagram, стикеров и открыток для популярных мессенджеров.