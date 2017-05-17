Жители Алтайского края сообщили о 66 незаконных свалках в регионе через ОНФ

Жители Алтайского края сообщили о 66 незаконных свалках в регионе через президентский проект "Генеральная уборка". 16 из них уже ликвидированы. Проект реализует Общероссийский народный фронт.

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Прочее Жители Алтайского края смогут жаловаться на свалки в президентском проекте

Больше всего свалок отмечается на карте Барнаула. Есть также сигналы от жителей Бийска, Змеиногорска, Рубцовска, Белокурихи, Чарышского, Ребрихинского, Залесовского, Каменского, Михайловского, Первомайского районов.

Только за последние две недели удалось "уничтожить" семь свалок, причем силами горожан, активистов проекта и властей муниципалитетов.

О том, как сообщить о свалке, читайте здесь.

"Генеральная уборка" работает по всей стране три месяца, проект стартовал в феврале 2017 года. За это время на интерактивную карту несанкционированных свалок нанесли около пяти тысяч объектов.

"Характер и масштаб проблем, о которых сообщает население, разнообразны. В одном случае речь идет о неубранном мусоре вокруг контейнерной площадки, в другом — о незаконной свалке промышленных отходов. Особую обеспокоенность вызывает засорение лесов, в том числе по обочинам дорог. В мае сразу четыре сигнала поступило по поводу свалок в лесу неподалеку от села Бобровка Первомайского района. Можно представить, сколько таких свалок на территории всего края. Виной тому безответственность местных жителей и автомобилистов", — прокомментировал координатор проекта "Генеральная уборка" в Алтайском крае Алексей Грибков.