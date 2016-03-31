Жители Алтайского края старше 70 лет получат льготу на капремонт

Фото: www.radidomapro.ru

Депутаты АКЗС приняли сразу в двух чтениях закон о льготах на уплату взносов на капремонт жилья. Очередная сессия состоялась в четверг, 31 марта.

За закон "О предоставлении мер социальной поддержки по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Алтайском крае" проголосовал 61 депутат, один – против и двое не голосовали.

Кто получит льготу?

Новости

Вопрос дня Что такое взнос на капитальный ремонт и кто его может не платить?

Одиноко проживающие собственники жилья 70 лет и старше получают компенсацию в 50%, старше 80 лет – 100%.

Неработающие собственники жилья старше 70 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 60 лет – для мужчин и 55 лет – для женщин, – компенсацию в 50%, старше 80 лет – 100%.

Для получения компенсации необходимо жить в помещении, собственником которого является льготополучатель. Если квартир несколько (даже если вторая собственность – лишь доля в жилом помещении), льгота не предоставляется вообще. Если несколько льготополучателей, то выплата производится каждому. Также по закону не должно быть задолженности за капремонт.

Как передает корреспондент портала Amic.ru с места события, фракции "Справедливая Россия" и КПРФ пытались внести правку, по которой человек все же получит компенсацию на капремонт хотя бы за одно жилье, если в собственности больше одной квартиры. Однако поправку оппозиции отклонили.

На реализацию закона потребуется выделить из краевого бюджета 65 млн рублей в 2016 году. Льготный период начался с 1 января 2016 года. В крае в категорию таких льготников попадает 43 тысячи человек.

Как инициатива стала законом?

В конце декабря прошлого года на федеральном уровне был принят законодательный акт, предусматривающий новые формы поддержки ряда категорий граждан. На уровне региона первой с предложением предусмотреть компенсацию выступила фракция "Справедливая Россия", но до рассмотрения на сессии оно не дошло. Позже была создана рабочая группа в АКЗС.

Через месяц губернатор региона Александр Карлин поручил как можно скорее завершить работу над соответствующим законопроектом. Тогда он подчеркнул, что субсидия будет выплачиваться за счет краевого бюджета, который и без того принимался в условиях жесткой экономии. На сессию закон был внесен уже с формулировкой "по инициативе губернатора Алтайского края".