Жители Алтайского края задолжали около 800 млн рублей имущественного налога

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Жители Алтайского края задолжали порядка 800 миллионов рублей имущественных налогов, проинформировали в региональном управлении ФНС.

В налоговой службе уточняют, что к 1 декабря от владельцев транспорта, земельных участков и недвижимости должно было поступить 3,5 миллиарда рублей налоговых платежей.

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"Только в последний день срока уплаты налогоплательщики перечислили 146 миллионов рублей, еще свыше 200 миллионов поступили в первые дни декабря. Тем не менее по факту бюджет недосчитался 798 миллионов рублей", - констатируют в УФНС.

В настоящее время в крае собрано 2,7 миллиарда рублей имущественных налогов, или 77,3% от начисленной суммы. От плательщиков транспортного налога поступило 1,4 миллиарда рублей, или 82%, земельного налога – 625,6 миллиона рублей, или 75,2%, налога на имущество физических лиц – 701 миллион рублей, или 71%.

Налоговики добавляют, что в статусе задолженности находится 23% начисленных налогов. По этим недоимкам будет проводиться процедура принудительного взыскания.

При этом на неуплаченную сумму уже начисляется пеня, в ближайшее время налоговые органы направят гражданам требования об уплате налога, в которых будет установлен новый срок.