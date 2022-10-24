Жители Барнаула и пригорода «генерят» более половины всего интернет-трафика в крае

Барнаульцы и жители пригородных посёлков используют более половины трафика интернета, который приходится на весь Алтайский край. Такие данные приводит МТС на основании собственных исследований.

И в ближайшее время трафик будет только расти. Не только за счёт более активного потребления интернета в целом, но и после модернизации скорости мобильного интернета в среднем на 25%. Её компания провела во всех пяти районах Барнаула, включая пригород — посёлок Научный городок, сёла Гоньба и Власиха, а также шоссе Ленточный Бор.

«Внедрение новых технологий, которое мы проводим, крайне необходимо, чтобы обеспечить потребности бизнеса и жителей в быстром мобильном интернете. Расширение ёмкости сети будет также способствовать внедрению цифровых решений на предприятиях, что в конечном счёте позволит повысить качество жизни горожан», — отмечает директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

В компании уверены, что теперь проектов «умного города» — видеонаблюдение, управление освещением улиц, сбор показаний с приборов учёта и контроль работы электросетей, отслеживание работы коммунальных служб — в Барнауле будет больше.