Жители Барнаула обсуждают прошедший в краевой столице град. Фото и видео
В соцсетях ряд пользователей отметил, что падала снежная крупа
16 октября 2016, 20:22
Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула обсуждают в социальных сетях град, который местами прошел в столице Алтайского края. Горожане опубликовали фото и видео в группе Barnaul22.
"А на улице ГРАД!" - написал автор сообщения, и прикрепил снимки, на которых отчетливо видно довольно крупные градины, лежащие на дорогах, земле и машинах.
В комментариях очевидцы удивились граду в середине октября, а некоторые отметили, что в их районе лишь шел снег.
Также ряд пользователей отметил, что это был не град, а снежная крупа.
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