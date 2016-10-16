Жители Барнаула обсуждают прошедший в краевой столице град. Фото и видео

Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула обсуждают в социальных сетях град, который местами прошел в столице Алтайского края. Горожане опубликовали фото и видео в группе Barnaul22.

"А на улице ГРАД!" - написал автор сообщения, и прикрепил снимки, на которых отчетливо видно довольно крупные градины, лежащие на дорогах, земле и машинах.

В комментариях очевидцы удивились граду в середине октября, а некоторые отметили, что в их районе лишь шел снег.

Также ряд пользователей отметил, что это был не град, а снежная крупа.