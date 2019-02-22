Жители Барнаула обсуждают водителя "Газели", ехавшего на ребенка на зебре

В интернет-сообществе "Барнаул 22" опубликовали видео с регистратора. На кадрах видно, что ребенок стоит на пешеходном переходе и ждет, пока ему уступят дорогу.

Автор видео останавливается у пешеходного перехода. В это время водитель "Газели" не только не сбрасывает скорость, но и идет на обгон, несмотря на зебру впереди и стоящего на ней ребенка.

"Совершает обгон в нарушение ПДД и здравого смысла. Пешеходов ему прекрасно видно...", – отмечается в сообщении. Инцидент произошел на улице Шумакова.