Жители Барнаула пожаловались на обледеневший тротуар

Ходить по нему невозможно

15 января 2021, 20:31, Илья Звягинцев

Жители города в сообществе Barnaul 22 рассказали о тротуаре, по которому невозможно ходить. Коммунальщики, по словам автора поста, никаких мер не предпринимают. 

Жители Барнаула пожаловались на отсутствие тротуара на одной из городских улиц

Жители Барнаула пожаловались на отсутствие тротуара на одной из городских улиц

"На фото – состояние тротуара ул. Кутузова, 44, 46, 48. Затопило водой три дома, подтоплена территория, образовалась наледь на тротуаре. Исполнительная власть не принимает каких-либо мер, на звонки ответ: все сделано, тротуар очищен, вода отведена. Есть ли какой-то контроль за исполнением работ?" – написал житель города под фотографией. 

Жители домов просят обратить внимание на проблему. 

Ранее жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на отсутствие тротуара на улице Ляпидевского.

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