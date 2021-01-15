Жители Барнаула пожаловались на обледеневший тротуар
Ходить по нему невозможно
15 января 2021, 20:31, Илья Звягинцев
Жители города в сообществе Barnaul 22 рассказали о тротуаре, по которому невозможно ходить. Коммунальщики, по словам автора поста, никаких мер не предпринимают.
"На фото – состояние тротуара ул. Кутузова, 44, 46, 48. Затопило водой три дома, подтоплена территория, образовалась наледь на тротуаре. Исполнительная власть не принимает каких-либо мер, на звонки ответ: все сделано, тротуар очищен, вода отведена. Есть ли какой-то контроль за исполнением работ?" – написал житель города под фотографией.
Жители домов просят обратить внимание на проблему.
Ранее жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на отсутствие тротуара на улице Ляпидевского.
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