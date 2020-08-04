Жители Барнаула жалуются на коммунальные службы за разбитые окна своих машин

Жители Барнаула жалуются на разбитые окна своих машин вылетевшими из-под триммера камнями. Обращение к коммунальным службам и фотографии пострадавших стекол авто выложены в паблике Barnaul 22.

Один инцидент произошел на пересечении Малахова и Антона Петрова, а второй – на Павловском тракте неподалеку от перекрестка с Фурманова. Как отмечает очевидец, в момент стрижки газонов в машинах никого не было, а потому обошлось без пострадавших.

В комментариях пользователи соцсетей разделились во мнениях. Кто-то поддерживает автомобилистов, а кто-то напоминает, что во время проведения таких работ транспортные средства лучше убирать подальше от зоны "обстрела".